Neue Investition von Permira's Growth Opportunities Fund und BlackRock Private Equity Partners bewertet GoCardless mit 2,1 Milliarden USD

Die Investition folgt einem schnellen Start im Open Banking und wird verwendet, um die Zahl der Zahlungen von Konto zu Konto zu verdoppeln und ein globales "Bankzahlungs"-Netzwerk für konkurrierende Karten aufzubauen

Michael Rouse, ehemaliger Chief Commercial Officer bei Klarna, tritt dem Vorstand von GoCardless bei, und Koen Köppen, Chief Technology Officer bei Klarna und Vorstandsmitglied von Mollie, tritt als unabhängiger Direktor bei und bringt weitere Technologie- und Zahlungsexpertise ein

GoCardless, ein führendes Fintech für Direktbankzahlungslösungen, gab heute bekannt, dass es sich eine Finanzierungsrunde der Serie G in Höhe von 312 Millionen USD gesichert hat und damit das jüngste europäische und britische Tech-Unicorn mit einer Bewertung von 2,1 Milliarden USD ist.

Die Investition wird von Permira geleitet, das umfangreiche Erfahrung in der Unterstützung erstklassiger Zahlungs- und Finanzsoftwareunternehmen wie Klarna, Clearwater Analytics und Carta mitbringt. Auch der neue Investor BlackRock Private Equity Partners schloss sich der Runde an. Die Finanzierung wird es GoCardless ermöglichen, seine wachsende Präsenz im Open-Banking-Bereich sowohl durch Produkt- als auch durch geografische Expansion zu beschleunigen, da es sich zum Ziel gesetzt hat, das weltweit führende Netzwerk für direkte Bankzahlungen zu werden.

GoCardless verarbeitet Transaktionen im Wert von mehr als 25 Milliarden USD pro Jahr und bedient über 70.000 Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter DocuSign, Klarna, TripAdvisor und Epson. Seit der letzten Finanzierungsrunde im Dezember 2020 hat sich die Bewertung des Unternehmens mehr als verdoppelt, während die Mitarbeiterzahl um 85 gewachsen ist. GoCardless beschleunigte seine Investitionen in die Entwicklung von Open-Banking-Produkten und führte Instant Bank Pay ein, eine neue Möglichkeit, einmalige Bank-zu-Bank-Zahlungen über Open Banking einzuziehen. Seitdem hat es bereits Tausenden von Händlern im Vereinigten Königreich und Europa dabei geholfen, einmalige Zahlungen im Wert von mehreren Millionen Dollar zu verarbeiten.

Klarna hat sich kürzlich für GoCardless entschieden, um seinen über 21 Millionen Kunden in den USA Bankeinzugszahlungen anzubieten, und nutzt dabei die Expertise von GoCardless im Bereich Konto-zu-Konto-Zahlungen, während es auf dem Markt expandiert. Darüber hinaus haben PayPal und GoCardless eine strategische Vereinbarung unterzeichnet, wonach GoCardless ein Lastschriftpartner für PayPal wird. PayPal-Unternehmenshändler werden bald in der Lage sein, ihren Kunden zusätzliche Bankzahlungsoptionen anzubieten, da die Verbraucher beim Checkout zunehmend nach einer Auswahl suchen.

Hiroki Takeuchi, Mitbegründer und CEO von GoCardless, sagte: "Der Aufstieg von Open Banking stellt eine einmalige Veränderung dar, die die Art und Weise, wie Zahlungen auf der ganzen Welt ablaufen, verändern wird. Ich freue mich, Partner wie Permira und BlackRock Private Equity Partners mit ihrer globalen Präsenz und ihrer starken Technologiekompetenz an Bord zu haben, um uns beim Aufbau eines direkten Bankzahlungsnetzwerks zu unterstützen, das Zahlungen frei fließen lässt, ohne Karten, Ablaufdaten oder zusätzliche Kosten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen und unseren neuen Vorstandsmitgliedern, um die zukünftige Entwicklung von GoCardless zu beschleunigen."

Alberto Riva, Direktor bei Permira, fügte hinzu: "Wir glauben, dass GoCardless einzigartig positioniert ist, um durch die Nutzung von Open Banking ein globaler Champion im Bereich Konto-zu-Konto-Zahlungen zu werden. Wir freuen uns sehr, Hiroki und sein hervorragendes Team dabei zu unterstützen, weiterhin innovativ zu sein und erstklassige Lösungen anzubieten, die billiger, schneller und sicherer sind, um Zahlungen weltweit einzuziehen."

Mit der Runde wird GoCardless seinen Vorstand um weitere Technologie- und Zahlungsexpertise erweitern, indem Michael Rouse, ehemaliger Chief Commercial Officer bei Klarna, und Koen Köppen, Chief Technology Officer bei Klarna und Vorstandsmitglied von Mollie, als unabhängiger Direktor beitreten.

Da GoCardless auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung mit direkten Bankzahlungen aufbaut, wird das Unternehmen seinen Fokus erweitern, um sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen zu ermöglichen, und seine internationale Expansion fortsetzen. Es wird auch sein "Bank Pay"-Netzwerk für andere Zahlungsdienstleister öffnen, die seine Technologie und Plattform nutzen möchten.

J.P. Morgan Securities PLC fungierte bei dieser Mittelbeschaffung als alleinige Platzierungsstelle. Goldman Sachs International fungierte als Finanzberater von Permira.

Über GoCardless

GoCardless ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für direkte Bankzahlungen, die es einfach machen, sowohl wiederkehrende als auch einmalige Zahlungen direkt von den Bankkonten der Kunden durch Lastschriftverfahren und Open Banking einzuziehen. Das globale Zahlungsnetzwerk und die Technologieplattform von GoCardless nehmen 70.000 Unternehmen weltweit, von multinationalen Konzernen bis hin zu kleinen Unternehmen, die Mühe ab, bezahlt zu werden. Jedes Jahr wickelt GoCardless Zahlungen in Höhe von über 30 Milliarden USD in mehr als 30 Ländern ab. GoCardless hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und weitere Niederlassungen in Australien, Frankreich, Deutschland und den Vereinigten Staaten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gocardless.com und folgen Sie uns auf Twitter @GoCardless.

Über Permira

Permira ist eine globale Beteiligungsgesellschaft, die erfolgreiche Unternehmen mit ehrgeizigen Wachstumszielen unterstützt. Die 1985 gegründete Firma berät Fonds mit einem verwalteten Vermögen von etwa 65 Mrd. USD (58 Mrd. USD) und tätigt langfristige Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen. Die Permira-Fonds haben etwa 300 Private-Equity-Investitionen in vier Schlüsselsektoren getätigt: Technologie, Konsumgüter, Dienstleistungen und Gesundheitswesen. Die Permira-Fonds haben eine umfassende Erfolgsbilanz bei Technologieinvestitionen und haben 18,7 Milliarden USD in 67 Unternehmen in den Bereichen Enterprise Cloud Adoption, SaaS, Fintech und Online-Marktplätze investiert. Permira beschäftigt über 350 Mitarbeitende in 15 Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.

Die Permira Growth Opportunities (PGO)-Strategie unterstützt disruptive und marktführende Unternehmen bei der Skalierung auf die nächste Stufe. Die PGO-Fonds haben zuvor einige der größten und am schnellsten wachsenden Internet- und Technologieunternehmen weltweit unterstützt und dabei geholfen, diese zu skalieren, darunter Klarna, Carta, Clearwater Analytics, Mirakl, GWI, Zwift, AllTrails, G2, Relativity, Minted, Catawiki, Safti, Nexthink, Sysdig und FullStory. Permira Growth Opportunities schloss seinen zweiten Fonds im Dezember 2021 mit 4 Milliarden USD.

