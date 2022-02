Berlin (ots) -Weil ein Wirkstoffhersteller die Produktion von Tamoxifen eingestellt hat, kommt es derzeit zu Engpässen bei dem wichtigen Krebsmedikament, wie das Branchenportal PTA IN LOVE berichtet. Hunderttausende Patient:innen könnten betroffen sein.Derzeit sind Lieferengpässe bei Tamoxifen von den Herstellern Hexal, Aliud und Heumann beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gemeldet. Diese sollen teilweise bis Ende des Jahres andauern."Offenbar hat ein Wirkstoffhersteller die Produktion des Wirkstoffs eingestellt, da sich diese für ihn als nicht mehr wirtschaftlich darstellt. Generikaunternehmen müssen daher den Wirkstoffzulieferer wechseln. Das aber geht nicht von heute auf morgen", so die Einschätzung eines Branchenexperten.Der Wirkstoffhersteller hat die Unternehmen demnach zum Teil bereits vor einigen Monaten über den Produktionsstopp informiert. Doch Preisangebote anderer Hersteller seien bis zu 60 Prozent höher ausgefallen.Tamoxifen ist auf der Liste der versorgungsrelevanten Wirkstoffe des BfArM zu finden. Es wird zur Behandlung von Brustkrebs eingesetzt. Der Wirkstoff kann das Rezidivrisiko senken und die Überlebenszeit verlängern.Mehr Informationen zum Thema und zur Versorgungssituation gibt es auf pta-in-love.de.PTA IN LOVE ist ein Produkt der EL PATO Medien GmbH und die am schnellsten wachsende PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Auf der Plattform pta-in-love.de sowie bei Instagram (https://www.instagram.com/ptainlove/), Facebook (https://www.facebook.com/ptainlove) und auf dem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/c/PTAINLOVE) finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Der kostenlose Newsletter kann hier abonniert werden (https://www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren/).Pressekontakt:PTA IN LOVEPariser Platz 6A10117 BerlinMail: redaktion@pta-in-love.deInternet: https://www.pta-in-love.de/Original-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148861/5141968