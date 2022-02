HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat MTU von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 152 auf 189 Euro angehoben. Die Geschäfte des Triebwerkbauers dürften sich seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres wieder beschleunigt haben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Flugbranche fokussiere sich der Markt derzeit auf eine kurzfristige Besserung angesichts nur milder Verläufe mit der Omikron-Variante des Coronavirus. Positive Nachrichten rund um nachlassende Beschränkungen seien gut für den Sektor, der MTU-Kurs spiegele eine deutliche Erholung aber auch schon wider./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:23 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:26 / MEZ

