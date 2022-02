HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen von 70,00 auf 67,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe 2021 eine Verbesserung gezeigt, allerdings hätten er und viele Investoren sich ein wenig mehr erhofft, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher sei der Aktienkurs wohl auch so unter Druck geraten. Insgesamt blieben die Perspektiven aber gut. Die angespannte Lage bei den Lieferketten dürfte sich verbessern, was gut fürs Geschäft sei./mis/eas/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 08:15 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005419105