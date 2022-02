Die Wiener Börse arbeitet mit dem britischen Fintech WSD Group, Anbieter von dokumenten-zentrierten Automatisierungslösungen in der Finanzbranche, zusammen um den Listingprozess für Emittenten im Bereich Anleihen und strukturierte Produkte zu vereinfachen. Die Raiffeisen Centrobank AG ist der erste Kunde, der den automatisierten Prozess implementierte, bei dem die Stamm- und Referenzdaten für strukturierte Produkte standardisiert an alle Partner übermittelt werden. "Da die Anbieter von strukturierten Produkten das Straight-Through-Processing in allen Bereichen ihres Geschäfts ausbauen, wird unsere Fähigkeit, Integrationen mit nachgelagerten Systemen anzubieten, immer wichtiger", sagte Mathias Strasser, Chief Executive Officer der WSD Group ....

