News von Trading-Treff.de Die als Cable bekannte FX-Paarung GBPUSD hat bereits in den letzten Wochen des alten Jahres für Furore gesorgt, als eine Rally vom Jahrestief bei 1,3160 USD in Richtung 1,3700 USD gestartet ist. Der Januar stand dann im Zeichen einer Korrektur. Nun deutet sich ein erneuter Richtungswechsel an. Wie Sie die passenden Setups planen können, erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe von Tickmill's täglichen Tradingideen. Kaufsignal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...