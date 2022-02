BELMONT (North Carolina). Piedmont Lithium Inc. (NASDAQ: PLL, ASX: PLL) ("Piedmont" oder das "Unternehmen"), ein führender, diversifizierter Entwickler von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den USA benötigt werden, freut sich, die Ergebnisse seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre (die "Versammlung") bekannt zu geben, die am 3. Februar 2022 virtuell stattfand und bei der die Aktionäre alle vom Unternehmen gestellten Anträge genehmigten.

Insgesamt wurden 8.520.938 Stimmen in Zusammenhang mit der Prokura des Unternehmens abgegeben, was 53,69 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Sämtliche Beschlüsse, wie in der Bevollmächtigung des Unternehmens vom 30. November 2021 beschrieben, sind auf der Website des Unternehmens sowie unter Form DEF 14A (dd7pmep5szm19.cloudfront.net) verfügbar und wurden mit der erforderlichen Mehrheit der bei der Versammlung abgegebenen Stimmen angenommen. Die Anzahl der Directors ist auf sechs festgelegt. Die beiden in der Bevollmächtigung nominierten Directors wurden bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2024 oder bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Qualifikation ihrer Nachfolger gewählt.

Die anderen sieben Beschlüsse, die Ernennung der Auditoren, die Ausgabe von Aktienoptionen an Keith Phillips gemäß dem Aktienplan des Unternehmens sowie die Ausgabe von limitierten Aktieneinheiten an Jeff Armstrong, Keith Phillips, Todd Hannigan, Jorge Beristain, Claude Demby und Susan Jones gemäß dem Aktienplan des Unternehmens, wurden bei der Versammlung ebenfalls angenommen. Details der Abstimmungen sind in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt:

ANTRAG 1: Wahl von zwei nominierten Directors der Klasse I bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre 2024 und bis zur ordnungsgemäßen Wahl und Qualifikation ihrer Nachfolger:

NOMINIERTER DAFÜR DAGEGEN Keith Phillips 4.080.447 466.300 Todd Hannigan 4.020.943 525.804

ANTRAG 2: Ratifizierung der Wahl von Deloitte & Touche LLP zum unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 7.995.679 100.008 425.251

ANTRAG 3: Genehmigung der Ausgabe von 10.786 Aktienoptionen an Keith Phillips und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.789.952 1.272.986 483.809

ANTRAG 4: Genehmigung der Ausgabe von 5.344 limitierten Aktieneinheiten an Keith Phillips und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 3.392.760 668.728 485.259

ANTRAG 5: Genehmigung der Ausgabe von 1.796 limitierten Aktieneinheiten an Jeff Armstrong und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.892.549 1.171.544 482.654

ANTRAG 6: Genehmigung der Ausgabe von 1.197 limitierten Aktieneinheiten an Jorge Beristain und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.889.924 1.172.087 484.736

ANTRAG 7: Genehmigung der Ausgabe von 1.197 limitierten Aktieneinheiten an Todd Hannigan und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.891.059 1.170.771 484.917

ANTRAG 8: Genehmigung der Ausgabe von 1.197 limitierten Aktieneinheiten an Claude Demby und/oder dessen benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.891.627 1.171.156 483.964

ANTRAG 9: Genehmigung der Ausgabe von 1.197 limitierten Aktieneinheiten an Susan Jones und/oder deren benannte Person gemäß dem Aktienplan des Unternehmens:

DAFÜR DAGEGEN ENTHALTUNGEN 2.895.108 1.167.384 484.255

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Das Herzstück unseres Betriebs, Carolina Lithium, befindet sich im berühmten "Carolina Tin Spodumene Belt" in North Carolina. Durch die Kombination unserer US-Aktiva mit unseren ebenso strategischen und gefragten Mineralressourcen und Produktionsanlagen in Quebec und Ghana sind wir in der Lage, einer der größten, kostengünstigsten und nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid in Batteriequalität weltweit zu sein. Außerdem sind wir strategisch am besten positioniert, um die schnell wachsende nordamerikanische Lieferkette für Elektrofahrzeuge optimal zu bedienen. Die einzigartigen geologischen Eigenschaften, die geographische Lage und die Nähe unserer Ressourcen, zukünftige Produktionsstätten und Kundenstandorte werden uns in die Lage versetzen, die so wichtige Kontinuität bei der Versorgung mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Lithiumhydroxid aus Spodumenkonzentrat zu gewährleisten, das von den meisten Elektrofahrzeugherstellern bevorzugt wird. Dank unseres diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und Chemieverarbeitungsprojekte von Piedmont, zur Strategie und zu den Erwartungen hinsichtlich der Genehmigungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont nicht in der Lage sein wird, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen, (ii) dass die Liegenschaften von Piedmont möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten innewohnen, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen im Zusammenhang mit unseren Projekten sowie den Projekten unserer Partner in Quebec und Ghana, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Sayona Quebec und Atlantic Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Lieferverträgen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, unsere Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Erschließung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, unsere Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U. U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der australischen Wertpapierbörse dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Mitteilung wurde vom President & CEO des Unternehmens, Keith D. Phillips, zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontaktinformationen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Keith Phillips

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com

Brian Risinger

VP - Investor Relations and Corporate Communications

T: +1 704 910 9688

E: brisinger@piedmontlithium.com

Anhang - Ergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre

Piedmont Lithium Inc.

Jahreshauptversammlung der Aktionäre - 3. Februar 2022

Die folgenden Informationen werden gemäß ASX Listing Rule 3.13.2 bereitgestellt:

