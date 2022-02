Nach vorläufigen Zahlen hat die Metalcorp Group S.A. im vergangenen Geschäftsjahr 2021 ein Rekord-EBITDA in Höhe von 56,9 Mio. Euro erwirtschaftet, dennoch spiegelt sich dieses Ergebnis im aktuellen Kurs der Metalcorp-Anleihe 2021/26 (bei rd. 90%) nicht wider. Grund dafür waren zuletzt Schwierigkeiten bei einer Bauxit-Produktionsstätte in Guinea. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit Carlos Leite, Co-CEO der Metalcorp Group, über die aktuelle Situation in Guinea, die gegenwärtige Auftragslage sowie die weitere Ausrichtung des Unternehmens gesprochen.

Anleihen Finder: Hallo Herr Leite, die Metalcorp Group hat in der letzten Woche ein Rekordergebnis für das vergangene Geschäftsjahr 2021 gemeldet. Was sind die wesentlichen (Erfolgs-)Faktoren und Wachstumstreiber?

Carlos Leite: Unser nachhaltiger Erfolg mit einem neuen Rekord-EBITDA von rund 57 Mio. Euro in 2021 resultiert vor allem aus unserem risikoaversen Back-to-Back-Geschäftsmodell, das nicht auf physischen Beständen, sondern auf Dienstleistungen basiert. Wir haben in den letzten Jahren unsere Produktionsaktivitäten deutlich ausgeweitet und haben nunmehr 6 Produktionsstätten, davon 5 in Europa. Wir werden erst bei festen Kundenaufträgen aktiv und beschaffen auch erst dann die erforderlichen Vormaterialien. Des Weiteren haben wir unseren Handel auf reine Marketingaktivitäten umgestellt und führen ein Geschäft nur dann durch, wenn sowohl Käufer als auch Verkäufer für die entsprechende Ware mit ausverhandelten Konditionen bereits feststehen. Auf diese Weise können wir uns von den Preisentwicklungen der Rohstoffmärkte nahezu vollständig entkoppeln und in beiden Bereichen gut kalkulierbare Margen erzielen. Deshalb erwirtschaften wir seit unserer Unternehmensgründung in 2006 in allen Marktphasen ...

