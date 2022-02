Voestalpine nach starken Zahlen: Bullishe Tradingchance mit Calls

Die Aktie des österreichischen Stahl- und Technologiekonzerns Voestalpine (ISIN: AT0000937503) konnte sich nach dem starken Kursrückgang vom Januar 2022 von 35 Euro auf bis zu 29,24 Euro in den vergangenen Tagen im Bereich von 30 Euro stabilisieren. Nach der Veröffentlichung der 36,7-prozentigen Umsatzsteigerung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 und des Rückkehr Ergebnisses nach Steuern in die Gewinnzone und dem optimistischen Ausblick in einem volatilen Marktumfeld legte die Aktie im frühen Handel des 9.2.22 zeitweise um mehr als fünf Prozent zu.

Kann die nach wie vor als leicht unterbewertet und von der Baader Bank mit einem Kursziel von 40 Euro zum Kauf empfohlene Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf das Niveau vom Jahresanfang im Bereich von 35 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 32 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Voestalpine-Aktie mit Basispreis bei 32 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000HB13YA1, wurde beim Aktienkurs von 31,58 Euro mit 0,22 - 0,23 Euro gehandelt.

Gelingt der Voestalpine-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,42 Euro (+83 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,58 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Voestalpine-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,58 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD9XX63, wurde beim Aktienkurs von 31,58 Euro mit 0,33 - 0,34 Euro taxiert.

Legt die Voestalpine-Aktie auf 35 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,64 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 24,711 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Voestalpine-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 24,711 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3KEA8, wurde beim Aktienkurs von 31,58 Euro mit 0,72 - 0,73 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Voestalpine-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,02 Euro (+40 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Voestalpine-Aktien oder von Hebelprodukten auf Voestalpine-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de