9. Februar 2022. Welcher Kontinent ist der schnellste? SAT.1 zeigt es am Freitag, um 20:15 Uhr, in "CATCH! Kampf der Kontinente". Vier prominente Kapitäne wollen mit ihren Teams aus den besten Athleten der Welt beweisen, dass sie die schnellsten Fänger des Planeten sind. Doch wem wird das gelingen? Wer bringt die besten Eigenschaften mit und hat das stärkste Team hinter sich? CATCH!-Neuling Oliver Pocher geht mit seinem Team für Europa ins Rennen. Ist er schneller als Titelverteidiger Hans Sarpei für Afrika? Oder laufen Melissa Khalaj für Asien oder Luna Schweiger für Amerika den beiden Männern den Rang ab?SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce."CATCH!" wird produziert von Brainpool in Zusammenarbeit mit LuckyPics."CATCH! Kampf der Kontinente 2022" am Freitag, 11. Februar, in SAT.1.