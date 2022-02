Frankfurt am Main (ots) -PwC startet Webcast-Serie zur Transformation im Sportmarkt / Auftaktveranstaltung zum Thema "ESG im Profifußball" am 15. und 16. Februar / Entscheider:innen aus der Praxis diskutieren über nachhaltige Lösungsansätze im Sport / Die Teilnahme ist kostenlosMegatrends wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung haben auch den Sportmarkt grundlegend verändert. Eine Webcast-Serie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC widmet sich den strategischen und operativen Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf die Sportorganisationen. Die Auftaktveranstaltung findet am 15. und 16. Februar 2022 jeweils um 11:15 Uhr zum Thema "ESG im Profifußball" statt."In unseren Livecasts werden wir jeden Monat gemeinsam mit Entscheider:innen aus der Branche spannende Marktentwicklungen diskutieren und die wesentlichen Chancen und Herausforderungen beleuchten", kommentiert Dr. Holger Kern, der den Bereich Sports Business Advisory bei PwC Deutschland leitet.Referent:innen u.a. von UEFA, VfL Wolfsburg, Fortuna DüsseldorfWie diese Transformation im Detail aussehen kann, diskutieren Filippo Veglio, Experte für Social Responsibility bei der UEFA, Nico Briskorn, Leiter Corporate Social Responsibility beim VfL Wolfsburg, und Jörn Kleinschmidt, 1. Vorsitzender des Vereins FC PlayFair! im ersten Teil des Webcasts am 15. Februar um 11:15 Uhr.Für Teil 2 der Veranstaltung am 16.2. haben Jana Bernhard, Geschäftsführerin der Sponsoring-Vereinigung S20, Tom Koster, CSR-Experte bei Fortuna Düsseldorf und Dr. Marc Lenz, Leiter Unternehmensstrategie und Internationale Angelegenheiten der DFL Deutsche Fußball Liga, als Referent:innen zugesagt. Die Teilnahme an der virtuellen PwC Sports Business Livecast Series 2022 ist kostenlos.Nachhaltige Lösungsansätze im SportIn der Auftaktveranstaltung wird es um nachhaltige Lösungsansätze im Sport und Strategien für eine erfolgreiche ESG-Transformation im Profifußball gehen. "Immer mehr Fans und Sponsoren achten auf die gesellschaftliche Verantwortung von Sportorganisationen und fordern nachhaltige, sozial-verantwortungsvolle Lösungen", resümiert Holger Kern. "Es wird nicht reichen, Nachhaltigkeit als reines Marketinginstrument zu nutzen. Vielmehr bedarf es einer glaubwürdigen und ganzheitlichen ESG-Transformation", so der Experte weiter.Pressekontakt:Luisa SennhennPwC CommunicationsTel.: (069) 9585 - 5670E-Mail: luisa.sennhenn@pwc.comOriginal-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8664/5142093