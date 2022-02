Entsprechende Meldungen hatten hohe Wellen geschlagen: In einem Statement dementiert das Unternehmen die "Drohung", Facebook und Instagram in Europa abzuschalten. Hintergrund war der Jahresbericht von Meta an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gewesen, aus dem Überlegungen hervorgegangen waren, wegen der komplexen europäischen Datenschutzregeln gewisse Dienste in Europa abzuschalten. Wenige Tage nach entsprechenden Presseberichten dementiert das Unternehmen nun in einer offiziellen Mitteilung: "Meta droht absolut nicht damit, Europa zu verlassen", heißt es...

