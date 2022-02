NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel angesichts einer Übernahme in Asien auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Erwerb des Geschäfts von Shiseido mit Profi-Friseuren im Raum Asien/Pazifik stärke die Präsenz des Konsumgüterkonzerns in China, Japan und Südkorea, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht in dem Schritt eine sinnvolle und gut zu stemmende Ergänzung, die aber den Wandel im neuen Geschäftsbereich für Konsumentenprodukte nicht groß voranbringe./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 01:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 01:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006048432

