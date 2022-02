HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Dic Asset nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist habe im vergangenen Jahr ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den wie üblich konservativen Ausblick halte er für gut erreichbar./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A1X3XX4