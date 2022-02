Glion (Schweiz) (ots) -Nationalrat Laurent Wehrli wird im März 2022 als neuntes Mitglied dem Aufsichtsrat der Fachhochschule Glion Institut of Higher Education beitreten.Die Rolle des Aufsichtsrats der Fachhochschule Glion Institut of Higher Education besteht darin, das stetige Streben der Schule nach Exzellenz zu gewährleisten. Zu seinen Aufgaben gehört es, die Integrität der Institution und die Qualität des Unterrichts zu garantieren, grössere Lehrplanänderungen zu begutachten und zu bewilligen, die strategische Gesamtplanung des Instituts zu genehmigen und die Finanzdaten zu analysieren.Das Gremium tritt drei- bis viermal jährlich zu diesen Themen zusammen. Es besteht aus insgesamt neun Mitgliedern, darunter ein unabhängiger Präsident sowie eine Reihe von Vertretern von Sommet Education und unabhängigen Mitgliedern des Instituts.Laurent Wehrli, der seit 25 Jahren in der Politik unterwegs ist, begann seine Karriere 1997 in der Stadt Montreux, wo er während 10 Jahren, von 2011 bis 2021, als Stadtpräsident amtierte. Er ist auch auf der politischen Bühne des Kantons Waadt aktiv, wo er mehrere Funktionen ausübte: stellvertretender Präsident des Kontrollausschusses und Abgeordneter des Grossen Rats des Kantons Waadt zwischen 2002 und 2015, im politischen Jahr 2013/14 als Vorsitzender, sowie Präsident der aussenpolitischen Kommission zwischen 2009 und 2015.Laurent Wehrli ist seit 2015 Mitglied des Schweizer Parlaments (Nationalrat) und wurde 2019 wiedergewählt. Er sitzt in der aussenpolitischen Kommission und ist Mitglied der Schweizer Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (Assemblée Parlementaire de la Francophonie - APF), 2019 bis 2021 in der Rolle als Vorsitzender. Weiter ist er Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultur der AFP sowie Vorsitzender des Gesundheitsnetzwerks der AFP. Zudem gehört er der Schweizer Delegation bei der Interparlamentarischen Union (IPU) an und ist stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für die Beziehungen zu den Vereinten Nationen.Pierre Salles, Präsident des Aufsichtsrats von Glion sowie Eigentümer und Mitbegründer von HES Hotels & Management Co., teilte mit: "Wir schätzen uns glücklich, Laurent Wehrli im kommenden März im Aufsichtsrat begrüssen zu dürfen. Die derzeitigen Mitglieder sind Hoteliers, Geschäftsleute und Akademiker; Laurent Wehrli wird der erste politisch engagierte Mann im Team sein. Seine Kenntnisse in Wirtschaftsbelangen, sein Interesse am sozialen Gleichgewicht und sein Pragmatismus werden bei der Entscheidungsfindung des Rats von grossem Nutzen sein."Laurent Wehrli fügte hinzu: " Ich freue mich sehr, mich für das Glion Institut of Higher Education engagieren zu können. Glion ist eine wichtige Institution für eine qualitativ hochwertige Hotelausbildung, auf die die Schweiz und insbesondere die Stadt Montreux stolz sein können. Diese neue Aufgabe ist für mich auch eine wertvolle Ergänzung zu meinen bisherigen und künftigen Engagements für den Tourismus und seine Förderung einerseits und für die Bildung, die für eine gute Zukunft für den Einzelnen und die Gesellschaft unverzichtbar ist, andererseits."Über Glion Institute of Higher Education - Das 1962 gegründete Glion Institute of Higher Education (GIHE) ist eine schweizerische Ausbildungsstätte, die Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Hotellerie, Luxus und Finanzen anbietet. Die Programme richten sich an eine internationale Studentenschaft, die zwischen zwei Campussen in der Schweiz und einem in London, Grossbritannien, wählen können. Glion rangiert als drittbeste Hochschuleinrichtung für Hotelmanagement weltweit und belegt in der Kategorie der Reputation bei Arbeitgebern den zweiten Platz (QS World University Rankings, 2021). Als Mitglied von Sommet Education, dem weltweit führenden Bildungsanbieter im Bereich Hospitality Management, besitzt das Institut Glion die Akkreditierung der New England Commission of Higher Education (NECHE) - www.glion.eduPressekontakt:Anouck Weiss,VP Communicationmedia@sommet-education.comOriginal-Content von: Sommet Education, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136731/5142175