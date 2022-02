Germering (ots) -Im Zuge der Digitalisierung entsteht ein wachsender Markt für Lernsoftware zum Einsatz an öffentlichen und privaten Schulen. Die gemeinnützige Stiftung Digitale Bildung hat mit der Lernsoftware BRAINIX ein neues, innovatives Produkt in diesem Markt positioniert. Mit der Brainix GmbH wurde nun ein Unternehmen gegründet, das sich komplett der Entwicklung und Vermarktung der Lernsoftware widmet.Durch die Gründung der Brainix GmbH, die am 21. Dezember 2021 notariell vollzogen wurde, ist ein rechtlich selbstständiges Unternehmen entstanden. Zum 1. März 2022 wird der Zweckbetrieb der Stiftung zur Entwicklung digitaler Lehrwerke einschließlich der Rechte an allen bisherigen Entwicklungen an die GmbH übertragen. Die Stiftung bleibt vorerst Mehrheitsgesellschafterin der Brainix GmbH und unterstützt das Start-up auch personell in der Anfangsphase. "Durch die Trennung erreichen wir, dass die Brainix GmbH künftig unabhängig als Anbieter hochwertiger digitaler Lehrwerke am Markt agieren kann", sagt Stiftungsvorstand Jürgen Biffar.Geleitet wird die Brainix GmbH von Sonja Völkel als Chief Content Officer (linkes Foto) und Hannah Nicklas als Chief Technology Officer. Die neuen Geschäftsführerinnen waren bisher in gleichen Funktionen für die Stiftung tätig. Sonja Völkel (26 Jahre) hat als Scrum Master maßgeblich die inhaltliche Konzeptionierung der Lernsoftware für das Fach Mathematik in den vergangenen zweieinhalb Jahren mitgestaltet. Als CCO koordiniert sie die Autorenteams, die Lernprogramme für Mathematik und Englisch für die verschiedenen weiterführenden Schularten konzipieren. Hannah Nicklas (24 Jahre) leitete seit 2020 das Team für User Experience (UX). Als CTO koordiniert sie die Produktentwicklung - vom UX und Graphic Design über die Programmierung bis zum Qualitätsmanagement.Weitere Info zur Stiftung Digitale Bildung und zu BRAINIX: https://www.digi-edu.org/brainixPressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: friedrich.koopmann@digi-edu.orgOriginal-Content von: Stiftung Digitale Bildung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150662/5142249