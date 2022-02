Heute im gabb: Um 11:57 liegt der ATX TR mit +1.80 Prozent im Plus bei 8180 Punkten (Ultimo 2021: 7849, 4.23% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.40% auf 52.15 Euro, dahinter Polytec Group mit +4.19% auf 8.325 Euro und Palfinger mit +3.40% auf 30.4 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15483 (+1.21%, Ultimo 2021: 15884, -2.53% ytd). - AT&S 50, Leica und Henri Cartier-Bresson; wer folgt der Addiko Bank?- PIR-News: A1 Telekom Austria-Zahlen plus Einschätzungen, News zu AT&S, Mayr-Melnhof, Wiener Börse, Research zu Strabag etc.- Kurze zu voestalpine, startup300- Unser Robot sagt: Addiko Bank, Kostad, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Andreas Gerstenmayer führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM- Johannes Hämmerle, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...