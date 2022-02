Der Online Networking Service für das Gesundheitswesen (Sitz: San Francisco) ist seit Juni 2021 börsennotiert und hat seitdem eine komplette Berg- und Talfahrt hinter sich.



DOXIMITY bezeichnet sich als "LinkedIn for Doctors", ist aber prinzipiell auch für andere Profis des Medizinbereichs zugänglich. Neben fundierten Informationen sind Cloud-basierte Tools für die digitale Zusammenarbeit unter Kollegen sowie mit Institutionen im Angebotsspektrum enthalten.



Mit den Zahlen zum dritten Fiskalquartal (FQ3) hat DOXIMITY die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wurde gegenüber Vorjahr um 67 % auf 98 Mio. $ ausgeweitet (rund 11,5 Mio. $ über Konsens). Den Gewinn verdreifachte man von 17,2 auf 55,6 Mio. $.



Der Ausblick auf das gesamte Fiskaljahr enthält gerundet 339 bis 340 Mio. $ Umsatz und 145 bis 146 Mio. $ bereinigtes EBITDA. Grundsätzlicher Optimismus des Managements zeigt sich auch in der Ankündigung, kurzfristig den Termindienst Amion zu übernehmen, mit dem man schon zusammenarbeitet.



Für DOXIMITY wird aktuell ein Börsenwert von 9,4 Mrd. $ angezeigt (+ 64%). Die Unterstützung bei 40 $ wurde schon getestet. Auf einen Rückfall in diese Region sollte man vorbereitet sein.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

DOXIMITY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de