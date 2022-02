FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Roche nach einer Roadshow mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 Franken belassen. Es sei viel über den Effekt der Pandemie im Jahr 2022, die Margenaussichten und die Potenziale von Mitteln wie Tecentriq oder die Tigit-Immuntherapie diskutiert worden, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2022 / 07:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012032048

ROCHE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de