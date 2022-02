Doré Copper Mining glänzt erneut mit starken Bohrergebnissen von seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay. In wenigen Wochen steht die nächste Ressourcenschätzung für das Gold-Kupfer-Projekt an.

Doré Copper Mining: Serie an guten Bohrergebnissen setzt sich fort

Doré Copper Mining (0,72 CAD | 0,52 Euro; CA25821T100) setzt die Serie an guten Bohrergebnissen von seinem Flaggschiffprojekt Corner Bay fort. Die Kanadier meldeten die letzten Laborauswertungen von dem 2021 abgeschlossenen Programm, dass insgesamt 43 Bohrlöcher umfasst. Die besten Resultate kamen auf 3,9 Meter mit 8,03% Kupfer, 0,86 g/t Gold, 42,1 g/t Silber sowie 1.109 ppm Molybdän (Bohrloch CB-21-55). MIt diesen Ergebnissen erweitert das Unternehmen zwei aussichtsreiche Bohrgebiete auf dem Aareal. Die Resultate werden in die gerade in Arbeit befindliche Ressourcenschätzung einfließen, die bereits am Ende dieses Quartals vorgelegt werden soll. CEO Ernest Mast kommentierte: "Mit diesen beeindruckenden, hochgraidgen Kupfer-Abschnitten, die deutlich über dem geschätzten Durchschnitt von 3% liegen, haben wir eine sehr hochgradige Mineralisierungszone von 150 Meter Länge und 250 Tiefe in einem wichtigen Bereich unseres Vorkommens definiert."

Neue PEA, erste Feasibility-Studie

Corner Bay und das direkt benachbarte Devlin-Projekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...