Gute Vorgaben der Wall Street und Zahlen einzelner Unternehmen liessen den EuroStoxx50 am Mittag um 1,67 Prozent auf 4198,20 Punkte steigen.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch an Fahrt aufgenommen. Gute Vorgaben der Wall Street und Zahlen einzelner Unternehmen liessen den EuroStoxx50 am Mittag um 1,67 Prozent auf 4198,20 Punkte steigen. Der französische Cac 40 zog unterdessen um 1,48 Prozent auf 7132,19 Punkte an. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,5 Prozent auf 7604,50 Zähler nach oben.

