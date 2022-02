Der BDH hat die Absatzstatistik für die in Deutschland verkauften Wärmeerzeuger veröffentlicht. Auch wenn Holzkessel und Wärmepumpen zugelegt haben, dominieren Gaskessel nach wie vor das Marktgeschehen. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) hat in seiner Jahresbilanz "Deutscher Heizungsmarkt 2021" ein Plus von 10 Prozent für den ausgewiesen. Dies entspricht rund 929.000 in Verkehr gebrachten Wärmeerzeugern. Den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr konnte die Heizungsindustrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...