Drei Querschnittgelähmte können über eine App und Elektroden in der Wirbelsäule wieder ihre Beine bewegen. Auch Radfahren und sogar Schwimmen wird so wieder möglich. Zum ersten Mal hat ein App-basiertes Implantat einem Gelähmten dazu verholfen, wieder zu gehen. Das Gerät zur Stimulation der Wirbelsäule setzten Forscher:innen aus der Schweiz ein. Sie berichteten in einer Studie in Nature Medicine, dass die Patienten bereits nach einem Tag eine Reihe von vorher unmöglichen Bewegungen ausführen konnten. Nach einem intensiven Training und individuellen ...

