Beim ersten Nintendo-Direct-Livestream in diesem Jahr könnte unter anderem "Lego Star Wars: The Skywalker Saga" vorgestellt werden. Der Fokus soll auf Switch-Games liegen, die in der ersten Jahreshälfte 2022 erscheinen. Am Mittwoch, 9. Februar, findet der erste Nintendo-Direct-Livestream 2022 statt. Das kündigte Nintendo America via Twitter an. Um 23 Uhr deutscher Zeit startet das etwa 40 Minuten lange Onlineevent. Mehr zum Thema So verfolgst du den Nintendo-Direct-Livestream 2022 Nintendo Switch, OLED und Lite: Welches Modell ist richtig für dich? Nintendo Switch, OLED...

Den vollständigen Artikel lesen ...