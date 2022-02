Willkommen zum "eMobility Update"! Die folgenden Themen der Elektromobilität haben wir heute für Sie: Polestar eröffnet Showrooms in Leipzig und Köln ++ Elektro-Truck-Depot in Malmö ++ VW führt E-Auto-Kontingente für Händler ein ++ Giga Shanghai wächst weiter ++ Und Lade-Weltrekord für Porsche Taycan ++ #1 - Polestar-Showrooms in Leipzig und Köln Polestar hat in den vergangenen Wochen in Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...