DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SLOWENIEN 13/23 REGS XS0927637818 10.02.2022 HZE/EOT
SLOWENIEN 14/24 REGS XS0982709221 10.02.2022 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SLOWENIEN 13/23 REGS XS0927637818 10.02.2022 HZE/EOT
SLOWENIEN 14/24 REGS XS0982709221 10.02.2022 HZE/EOT
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