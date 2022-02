Das junge Münchener Immobilien-Unternehmen FiveRocks Development SE strebt den Weg auf den Kapitalmarkt an und möchte dafür zeitnah eine Wandelanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro begeben. Die Wandelanleihe soll dabei zunächst jährlich mit 3,50% verzinst werden bevor eine Wandlung in Aktien ab dem dritten Laufzeit-Jahr erfolgen kann. Auf welche Projekte sich FiveRocks spezialisiert hat und was die Hintergründe der geplanten Emission sind, erklären die beiden Unternehmensgründer Michael Schröder und Tobias Hänschke im Anleihen Finder-Interview.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schröder, sehr geehrter Herr Hänschke, stellen Sie uns doch kurz die FiveRocks Development SE vor. Seit wann gibt es das Unternehmen, wie funktioniert Ihr Geschäftsmodell und weshalb firmieren Sie als "SE"?

Tobias Hänschke: Im Grunde gibt es unser Geschäftsmodell schon seit Anfang 2019, laufend auf den Namen LAROCCA Capital Management. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, um den Wohnungsmangel jedes Jahr ein stückweit zu reduzieren, unter der Berücksichtigung der modernsten Energieeffizienz-Standards.

Im Zuge der Aufnahme unseres Partners Oleg Gramotenko als Gesellschafter gründeten wir dann im September 2021 die FiveRocks Development SE. Anschließend brachten Michael und ich unsere Anteile der LAROCCA in die SE ein. Die SE als europäische Gesellschaftsform unterstreicht im Grunde unsere perspektivische Zielrichtung. Wir schauen über den Tellerand Deutschland hinaus und perspektivisch nehmen wir auch Chancen in anderen europäischen Ländern wahr - was wir ja bereits mit unserem ersten Projekt in Kroatien bewiesen haben.

Anleihen Finder: Wer sind die Gesellschafter des Unternehmens, wie sind die Besitzanteile strukturiert?

Tobias Hänschke: Die Gesellschafter der FiveRocks Development SE sind Michael Schröder und ich, sowie ein finanzstarker institutioneller Investor, die Estonia Energy Invest (EEI). Deren CEO Oleg Gramotenko ist ebenfalls im Verwaltungsrat. Michael und ich halten jeweils 37,55% der Aktien, der Ankerinvestor EEI hält 24,9%.

Anleihen Finder: Auf welche Art von Immobilienprojekten fokussieren Sie sich?

Michael Schröder: Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung von Grundstücken und anschließendem Neubau von Wohnhäusern sowie betreutem und altersgerechten Wohnen mit einem hohen Energiestandard. In der Entwicklungsphase werden dabei die planungsrechtlichen Parameter für das Neubauvorhaben gelegt sowie die notwendigen Genehmigungen eingeholt. In der anschließenden rund 18-monatigen Bauphase werden die baulichen Konzepte und Planungen bis zur Fertigstellung des Baus in die Realität umgesetzt. Der gesamte Projektzyklus umfasst somit rund 2-3 Jahre.

Zukünftig sollen auch Bestandsgebäude mit Wertsteigerungspotenzial für eine langfristige Haltedauer und einer entsprechenden Cashflow Strategie erworben werden und Neubauten durch die Refinanzierung nach Fertigstellung im Bestand gehalten werden. Grundlegend ist die Zielstellung auf die Hebung von Wertpotenzialen gerichtet. Dies umfasst die Ausrichtung ...

