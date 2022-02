Der niederländische Finanzdienstleister Aegon N.V. (ISIN: NL0000303709) wird am 6. Juli 2022 eine Schlussdividende in Höhe von 9 Eurocent an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Ex-Dividenden Tag ist der 2. Juni 2022. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2022 statt. Aegon zahlt seine Dividende normalerweise auf halbjährlicher Basis aus. Da bereits eine Zwischendividende in Höhe von 0,08 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...