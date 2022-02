Europäische Märkte handeln höher DE30 notiert 1,5% höher als am Vortag Deutsche Bank-Aktie fällt Die europäischen Aktienindizes handeln am Mittwoch höher, nachdem die Wall Street gestern und die asiatischen Märkte heute Morgen gestiegen sind. Die westeuropäischen Blue-Chip-Indizes notieren über 1% höher, wobei der italienische FTSE MIB (ITA40) und der niederländische AEX (NED25) mit einem Plus von 1,7% bzw. 1,9% die Spitzenreiter sind. Der russische RTS gewinnt 2,5%. Der Wirtschaftskalender für heute enthält keine wichtigen Veröffentlichungen, aber Händler sollten sich der erhöhten Volatilität bei der US-Eröffnung ...

