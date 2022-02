Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2656, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - gestern nannte AT&S Leica als neuen Case, jc hat viel zu Leica in seiner Virtual Bookshelf unter https://josefchladek.com bzw. https://josefchladek.com/search/leica zb https://josefchladek.com/artist/2442/henri_cartier_bressonGestern hat AT&S erstmals in der Börsegeschichte 50 Euro gesehen intraday, heute zieht man weiter.AT&S ( Akt. Indikation: 52,10 /52,20, 4,40%) - war die Frequentis, die ja in dieser Woche 1000 Tage an der Wiener Börse notiert, das letzte IPO in den Prime Market?Nein, das war Addiko Bank, 943 Tage her ...Addiko Bank ( Akt. Indikation: 10,50 /10,60, 0,48%)>> Börsen-Kurier: Kleine ...

