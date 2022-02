DGAP-News: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG / Schlagwort(e): Personalie

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: Nachfolge im Vorstand der International School Augsburg geregelt



09.02.2022 / 14:17

Nachfolge im Vorstand der International School Augsburg geregelt

Jessamine Koenig übernimmt die pädagogische Leitung im neuen Schuljahr

Augsburg, 09 Februar 2022 - Bei der International School Augsburg steht ein Wechsel bevor. Der Aufsichtsrat der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG hat Jessamine Koenig, Ed.D. mit Wirkung zum 1. August 2022, also ab dem kommenden Schuljahr als neues Mitglied des Vorstands bestellt. Das hat die Schule im Rahmen einer Ad hoc - Meldung am vergangenen Montag bekannt geben. Jessamine Koenig wird den Bereich Pädagogik verantworten und die Nachfolge von Cathie Mullen antreten, die als Schulleiterin seit der Gründung im Jahr 2005 die pädagogische Verantwortung trug.

Leitungserfahrung

"Wir freuen uns sehr, mit Jessamine Koenig jemanden gefunden zu haben, der mit seiner reichen internationalen Erfahrung helfen kann, die International School Augsburg in eine neue Ära zu führen", erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Ramona Meinzer. "Sie kommt zu einem für unsere ISA wegweisenden Augenblick. Im Rahmen des laufenden Projektes für den neuen Schulcampus wird sie optimale Voraussetzungen mitentwickeln können, ganz neue Möglichkeiten schaffen und unsere Schulfamilie wachsen lassen." Bereits im Dezember wurde die erste Planungsphase für den neuen Schulcampus, der in der Nähe des Gersthofer Bahnhofs entstehen wird, abgeschlossen.

Die US-Amerikanerin Jessamine Koenig hat über 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen an der Hangzhou International School mit über 700 Schülerinnen und Schülern sowie in der Shanghai Community International School mit über 1.700 Schüler*innen gearbeitet und bringt für eine internationale Schule die idealen Qualifikationen und Erfahrungen mit.

"Es ist schön zu sehen, dass es dem Aufsichtsrat gelungen ist, jemanden mit einem so internationalen Profil zu finden, der mit uns die Werte unserer Schule teilt und sowohl die zwischenmenschliche Qualifikation als auch große pädagogische Erfahrung mitbringt, um das weiterzuentwickeln, was in den letzten 17 Jahren aufgebaut wurde", freut sich Cathie Mullen, die seit Schulgründung das pädagogische Profil der International School geprägt hat.

Und tatsächlich beschreibt Jessamine Koenig sich selbst als jemanden, der gerne Menschen miteinander verbindet.

In der Welt zu Hause

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Augsburg. Das Schulteam war mir sofort sympathisch und mir gefällt der innovative Ansatz", so Jessamine Koenig. In dem Schulmotto "Learning to be me in a global Community", wird sich die neue pädagogische Leitung wohl gut wiederfinden. Hat sie doch selbst die Herausforderung gemeistert, fernab ihrer Heimat zu leben und dort für Schüler:innen ein Zuhause zu schaffen. Nach USA und China, wird sie nun in Europa heimisch.

Privat interessiert sie sich die XY-Jährige, die Mutter einer kleinen Tochter ist, unter anderem für Fußball; ein Metier, in dem ihr Augsburg ja bekanntlich auch etwas zu bieten hat.

Kurzprofil International School Augsburg -ISA- gAG

Die International School Augsburg, gelegen in Gersthofen, wurde 2005 gegründet, um im Wirtschaftsraum A³ / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache, das den akademischen Bildungsweg dieser Kinder sicherstellt und zu den international anerkannten Schulabschlüssen des IB Diploma (International Baccalaureate = anerkannte, allgemeine Hochschulreife) und des IGCSE (International Certificate of Secondary Education = anerkannte Mittlere Reife) führt. Darüber hinaus stellt die Schule die lokale Integration der Kinder durch den intensiven Unterricht in der Landessprache (=Deutsch) und den Erhalt der Muttersprache durch eine Vielzahl von Muttersprach - Unterrichtsangeboten sicher.

Zur Sicherstellung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: 2019 und 2012 / CIS (Council of International Schools), 2020 und 2010 / IB Diploma Programme, 2009 / IB PYP (Primary Years Programme), 2008 / CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Auszeichnungen, die die Region Augsburg in internationalen Bildungsstandards auf Augenhöhe mit Berlin, Brüssel oder London heben. Die Schule führt in Bayern den Status als Ersatzschule in den Klassen 1-9 sowie als Ergänzungsschule in Klassen 10-12.

Aktuell besuchen rund 345 Schülern die Schule und werden von knapp 90 Mitarbeitern betreut.

Die ISA ist Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern, des Forums Nachhaltige Geldanlagen, steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für die interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt:

Olga Kaiser, Marcus Wagner

International School Augsburg - ISA - gemeinnützige Aktiengesellschaft

Wernher-von-Braun-Str. 1a

86368 Gersthofen

Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99

E-Mail: pr@isa-augsburg.com

