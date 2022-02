Das Pradas Resort hat Gästezahlen, von denen viele nur träumen können: Im Sommer und Winter sind die Ferienwohnungen komplett ausgebucht, übers ganze Jahr zu 85 Prozent.Brigels - Im Frühling startet das auf Familien ausgerichtete Pradas Resort mit der zweiten Bauetappe. Bis zum Sommer 2023 entstehen fünf zusätzliche Ferienhäuser mit 30 hochwertigen und komplett eingerichteten Ferienwohnungen. Die neuen Bauten befinden sich an exklusiver Lage am Brigelser See. Das Pradas Resort ist eine Bereicherung für die Ferienregion Surselva, generiert in Brigels rund 79'000...

