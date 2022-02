A1 Telekom Austria hat im Jahr 2021 die Umsätze um 4,4 Prozent auf 4.748,3 Mio. Euro steigern können. Hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Erlöse aus Dienstleistungen in fast allen Märkten, so das Unternehmen. Das Betriebsergebnis stieg von 638,9 Mio. Euro im Jahr 2020 um 17,9 Prozent auf 753,4 Mio. Euro im Gesamtjahr 2021 an. Das Nettoergebnis erhöhte sich von 388,8 Mio. Euro auf 455,0 Mio. Euro, ein Anstieg von 17,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, da die soliden operativen Ergebnisse den höheren Ertragssteueraufwand mehr als ausglichen, wie es heißt. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet das Management ein Wachstum des Gesamtumsatzes von annähernd 3 Prozent sowie einen weiteren Anstieg der EBITDA-Marge. Für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...