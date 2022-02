Die Bullen überrennen SMA Solar heute regelrecht. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund fünf Prozent im Gewinn. Ein Platz unter den Tagesbesten ist damit schon jetzt gesichert. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu SMA Solar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 29,22 EUR markiert. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die für die Zukunft von SMA Solar eher schwarz sehen, für die könnte sich ein Baisse-Einstieg heute lohnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...