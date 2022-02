DJ FDA hat Bedenken bei in China entwickelten Medikamenten

Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Gesundheitsbehörden in den USA stehen kurz davor, die Zulassung Dutzender Krebsmedikamente und anderer neuer, in China entwickelter Arzneimittel zu drosseln. Die Food and Drug Administration (FDA) hat Bedenken im Hinblick auf die Qualität der größtenteils in China durchgeführten klinischen Studien, und auch, ob die Ergebnisse auf Patienten in den USA übertragbar sind.

Die Vorbehalte der FDA könnten die Pläne westlicher Pharmakonzerne durchkreuzen, darunter Eli Lilly & Co. und Novartis AG, die mit der Einfuhr chinesischer Arzneimittel in die USA Milliardenumsätze erzielen wollen. Und sie könnten auch zu neuen Spannungen zwischen den beiden Ländern führen. So wollte beispielsweise der US-Konzern Lilly in diesem Jahr eine in China entwickelte Lungenkrebs-Immuntherapie auf den Markt bringen.

Welche Auswirkungen die Bedenken der FDA auf solche Pläne haben, könnte am Donnerstag klarer werden, wenn die Berater der Gesundheitsbehörde die Daten zu dem Medikament von Lilly und seinem chinesischen Partner Innovent Biologics Inc prüfen. Es wird erwartet, dass der beratende Ausschuss darüber abstimmen wird, ob er der FDA die Zulassung des Medikaments empfiehlt und ob die Ergebnisse der chinesischen klinischen Studien für das Medikament auf amerikanische Patienten übertragbar sind.

"Wir haben nichts gegen Medikamente, die in China entwickelt werden", sagte Richard Pazdur, der Direktor der FDA-Abteilung für Krebsmedikamente. "Unsere Frage ist, ob diese Ergebnisse auf die US-Bevölkerung übertragbar sind."

Zwei chinesische Verbände der Pharmaindustrie, die für diesen Artikel um Stellungnahme gebeten worden, antworteten nicht.

China war lange Zeit hauptsächlich ein Lieferant für Arzneimittelwirkstoffe, hat in den letzten Jahren aber der Entwicklung einer einheimischen Biotechnologieindustrie Priorität eingeräumt. Nach Einschätzung einiger Analysten müssen chinesische Biotech-Unternehmen und ihre westlichen Partner möglicherweise weitere klinische Studien mit ihren neuen Medikamenten an US-Patienten durchführen.

Auch das Krebsmedikament Tyvyt, das Lilly und Innovent in den USA auf den Markt bringen wollen, wurde nur in China getestet. An der klinischen Studie an fast 50 Krankenhäusern nahmen gut 400 Patienten mit nicht-kleinzelliger Lungenkrebs teil. Die beiden Partner wollen Tyvyt zu einem wesentlich niedrigeren Preis als ältere, ähnliche Medikamente wie Keytruda von Merck & Co und Opdivo von Bristol-Myers Squibb Co verkaufen, die mehr als 150.000 US-Dollar pro Patient und Jahr kosten können.

Eine endgültige Entscheidung der FDA über die Zulassung des Lilly-Innovent-Medikaments wird bis Ende März erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2022 08:22 ET (13:22 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.