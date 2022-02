Der Porsche Taycan hat in den USA einen neuen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Konkret geht es um die kürzeste Ladezeit eines Elektrofahrzeugs während einer Fahrt von Küste zu Küste. Wayne Gerdes schaffte eine Tour von Los Angeles nach New York City über 2.834,5 Meilen (4.562 Kilometer) in einem 2021er Porsche Taycan mit einer kumulierten Ladezeit von nur 2 Stunden, 26 Minuten und 48 Sekunden. ...

