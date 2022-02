Die Aktien von Heidelberger Druck haben sich am Mittwoch nach Quartalszahlen des Unternehmens an die Spitze des SDAX +2,71% der kleineren Börsentitel gesetzt. Der Maschinenbauer bleibt trotz der angespannten Lieferketten auf Erholungskurs. Der Auftragsbestand lag zum Ende des dritten Geschäftsquartals per Ende Dezember über dem Niveau von vor der Pandemie.Im Zuge der Veröffentlichung konkretisierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...