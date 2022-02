JPMorgan-Analysten glauben, dass die Zinswende am Markt eingepreist ist und sehen ein Ende der Baisse. Sie machen dies an einem Indikator fest, der in der Vergangenheit zu 100 Prozent richtig lag. Inflation und Zinsangst haben in den vergangenen Wochen für Katerstimmung an den Märkten gesorgt. Alle Welt fragt sich, ob und wann man nachkaufen sollte. Wenn man der US-Großbank JPMorgan glaubt, lautet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...