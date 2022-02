So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: +1.24% vs. last gabb, +3.93% ytd, +87.60% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 124.118 Euro, ein Plus von 1.141,18 Prozent nach Spesen. Ich habe am Freitag nach den guten CA Immo News einen Trade gemacht: Kauf zu 31,45 Euro, Verkauf heute zu 32,15, das waren +2,23 Prozent overnight. Erhalten haben wir die EVN-Dividende: Betroffenes Wertpapier: EVN ENERGIEVERSG (AT0000741053) Kapitalmaßnahme: Dividende Datum der Durchführung: 09.02.2022 03:02 Brutto-Dividende/Stück: EUR 0,52 Netto-Dividende/Stück: EUR 0,52 Stück: 100,00 ...

