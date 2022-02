Johannes Hämmerle, Sparkasse Bregenz Bank AG, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. ATX-Comeback nach den Corona-Tiefstständen im März 2020. In etwas über 1,5 Jahren mehr als verdoppelt, kann sich sehen lassen.2. Juli 2007: ATX erstmals über 5.000 Punkten. 3. Diverse große Börsengänge wie RBI, Strabag, Post, etc. Mitte der 2000er Jahre. Damit hat die Wiener Börse enorm an Attraktivität gewonnen.4. Einführung der ÖTOB in den 1990ern. Erstmals konnten Derivate in Wien gehandelt werden. Leider heute nicht mehr.5. Die vielen unterhaltsamen und geselligen Börse-Festivitäten wie Börse-Punsch, Sommerfest, etc. Immer ein Highlight im Kalender. Hintergrund: Im Börse ...

