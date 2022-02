Deutschland zeigt, wie es gehen kann: Der Frauenanteil in DAX-Vorständen wächst stärker als in ATX-Vorständen. In Deutschland stieg er 2021 um vier Prozentprozentpunkte, hierzulande nur um einen Prozentpunkt an (ich habe dir berichtet). 42 Prozent aller Neubesetzungen der Dax-Vorstandspositionen waren im vergangenen Jahr weiblich. Meist beförderten nur jene Unternehmen weibliche Führungskräfte, die ...

