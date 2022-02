DJ MÄRKTE USA/Fester - Berichtssaison und fallende Renditen treiben an

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem kräftigen Plus ist die Wall Street zur Wochenmitte gestartet und setzt damit die positive Entwicklung des Vortages fort. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison steht im Fokus, die bislang mehrheitlich überzeugende Quartalszahlen geliefert hat. Zudem gibt es leichte Entspannungssignale in der Ukraine-Krise. Und auch die Renditen kommen zurück, nachdem die Rendite zehnjähriger Papiere am Dienstag bis in die Nähe der Marke von 2,00 Prozent gestiegen war. Auf diesem Niveau hatte sie zuletzt im Juli 2019 gelegen. Aktuell liegt sie bei 1,93 Prozent, nach einem Hoch von 1,96 Prozent am Vortag.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,7 Prozent auf 35.713 Punkte Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 1,0 bzw. 1,3 Prozent nach oben.

Wichtige US-Daten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Am Donnerstag stehen allerdings die Verbraucherpreise für Januar auf der Agenda, die vor dem Hintergrund der hohen Inflation besondere Beachtung finden werden. Diese könnten auch Hinweise darauf liefern, in welchem Umfang die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März die Zinsen erhöhen wird.

"Alle Marktteilnehmer versuchen nun, mehr Informationen darüber zu sammeln, wie der globale Umschwung der Zentralbanken vonstattengehen wird", sagt Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research der ING. "Es stellt sich die Frage, wie sich die Aktienmärkte auf diese neue Normalität einstellen werden".

Lyft fallen nach schwachem Ausblick

Die Dichte der Quartalsberichte bleibt derweil weiter hoch. Für die Lyft-Aktie geht es um 1,9 Prozent abwärts. Der Fahrdienstvermittler steigerte zwar den Umsatz im vierten Quartal deutlich, der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte aber. Der Kurs von Mitbewerber Uber, der nachbörslich Zahlen veröffentlicht, gewinnt dagegen 1,4 Prozent.

Chipotle Mexican Grill legen um 8,7 Prozent zu. Die Schnellrestaurantkette hat einen 22-prozentigen Umsatzanstieg berichtet und übertraf damit ebenso die Konsensschätzung wie mit dem um 60 Prozent höheren Gewinn.

Der Spezialist für Geldautomaten und Kassensysteme NCR verbesserte nicht nur Umsatz und Gewinn im Berichtsquartal, sondern kündigte auch eine Überprüfung der Strategie und eigenen Aktivitäten an. In Frage kämen unter anderem eine Abspaltung von Geschäften, eine Fusion oder auch ein Verkauf des Unternehmens, hieß es. Die Aktie gewinnt 11,3 Prozent.

Nach Handelsende werden unter anderem Walt Disney und Mattel ihre Quartalszahlen bekannt geben.

Ölpreise holen anfängliche Verluste auf - Dollar etwas leichter

Die Ölpreise holen anfängliche Verluste wieder auf und legen leicht zu. Im Blick stehen weiter die Atomverhandlungen mit dem Iran. Am Vortag hatten indirekte Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen. Im Falle einer Einigung dürften die Sanktionen aufgehoben werden und damit mehr iranisches Öl an dem Markt kommen, was die Preise belasten würde. Daneben sind die Blicke auf die offiziellen US-Öllagerdaten am Nachmittag gerichtet. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten am Vorabend einen Rückgang um 2,0 Millionen Barrel in der zurückliegenden Woche gezeigt.

Der Dollar gibt die Vortagesgewinne wieder ab, der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Der Euro zeigt sich wenig verändert. Das Aufwärtspotenzial für die Gemeinschaftswährung sei allerdings begrenzt, so die MUFG Bank. Die Markterwartungen für Zinserhöhungen der EZB seien zu hoch. Der Handel verlaufe vor den wichtigen US-Inflationsdaten am Donnerstag allerdings in ruhigen Bahnen, heißt es.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.713,44 +0,7% 250,66 -1,7% S&P-500 4.568,39 +1,0% 46,85 -4,2% Nasdaq-Comp. 14.375,17 +1,3% 180,71 -8,1% Nasdaq-100 14.924,30 +1,2% 177,27 -8,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,35 +0,5 1,34 61,6 5 Jahre 1,80 -2,3 1,82 53,5 7 Jahre 1,91 -3,0 1,94 46,7 10 Jahre 1,93 -2,9 1,96 42,4 30 Jahre 2,24 -1,8 2,26 33,9 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 10:14 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1427 +0,1% 1,1422 1,1418 +0,5% EUR/JPY 131,97 +0,0% 131,84 131,99 +0,8% EUR/CHF 1,0550 -0,1% 1,0552 1,0557 +1,7% EUR/GBP 0,8429 +0,0% 0,8421 0,8424 +0,3% USD/JPY 115,49 -0,0% 115,44 115,58 +0,3% GBP/USD 1,3558 +0,1% 1,3563 1,3554 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,3668 +0,0% 6,3679 6,3710 +0,2% Bitcoin BTC/USD 44.164,11 +0,1% 43.781,17 43.486,67 -4,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 89,56 89,36 +0,2% 0,20 +19,6% Brent/ICE 91,18 90,78 +0,4% 0,40 +17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.827,34 1.825,85 +0,1% +1,49 -0,1% Silber (Spot) 23,16 23,23 -0,3% -0,07 -0,7% Platin (Spot) 1.035,30 1.035,99 -0,1% -0,69 +6,7% Kupfer-Future 4,54 4,46 +1,7% +0,08 +1,6% ===

