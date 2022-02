Stuttgart (ots) -Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 10. Februar 2022 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Alexandra GondorfHohe Infektionszahlen durch Omikron, aber Entspannung in den Kliniken des Landes: Ist es Zeit, die einschränkenden Corona-Regeln zu streichen und zu den vielfach herbeigesehnten Freiheiten zurückzukehren? Nachdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von einem schnellen Ausstieg zunächst nichts wissen wollte, gibt er dem Druck nun allmählich nach: Auch in Baden-Württemberg soll schrittweise gelockert werden. Ist das die richtige Strategie, noch bevor der Höhepunkt der Omikron-Welle erreicht ist? Diese und andere Fragen stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" dem Chef-Epidemiologen Stefan Brockmann vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. Er ist zu Gast in der Live-Sendung am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/zur-sache-baden-wuerttemberg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8zNDk4MjA2/), außerdem online auf den Seiten des SWR (https://www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw/index.html).Vor Ort - in BrettenEntspannte Tage ohne Corona-Regeln, das wünscht sich Familie Müller aus Bretten, die zudem harte Quarantänewochen hinter sich hat. In der Johann-Peter-Hebel-Schule, die die Kinder besuchen, läuft wegen der Omikron-Welle derzeit einiges anders als sonst. Dauerndes Testen und hohe Infektionszahlen bei den Schüler:innen halten die Schulleitung in Atem. Trotzdem müsse man am Präsenzunterricht festhalten, so der Rektor. Der Schaden für die Kinder sei sonst zu groß.Wohin mit den Katzen? Tierleid in der PandemieIn Baden-Württemberg gibt es unzählige streunende Katzen, die sich rasch vermehren. Die Pandemie hat das Problem verschärft, denn in Zeiten von Lockdown und Homeoffice haben sich viele Menschen eine Katze angeschafft, ohne sie zu kastrieren. Nun landet der ungewollte Nachwuchs auf der Straße und bringt die Tierheime im Land an ihre Grenzen.Bauland gesucht - Tübingen setzt Grundbesitzer unter DruckSie habe schon mehrere Briefe von der Stadt bekommen, berichtet eine ältere Dame. In ihrem Garten solle sie ein weiteres Haus bauen. Rein finanziell schon unmöglich. Trotzdem hat Tübingen vor kurzem bei 200 Eigentümer:innen schriftlich abgefragt, wann sie oder ihre Familie ihr Grundstück bebauen wollten. Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) erklärt die Aktion mit Wohnungsmangel: Er müsse Druck ausüben im Interesse der Wohnungssuchenden. Aber wie weit darf das gehen?Kostenexplosion bei Stuttgart 21 - wer muss dafür bezahlen?Mit Verzögerungen und Kostenexplosion sorgt das umstrittene Großprojekt Stuttgart 21 immer wieder für Schlagzeilen. Einst mit rund drei Milliarden Euro veranschlagt, liegen die Kosten für den Stuttgarter Durchgangsbahnhof mittlerweile offiziell bei 8,2 Milliarden Euro. Medienberichten zufolge soll nun eine weitere Milliarde Euro dazukommen. Wie konnte es zu einer Verdreifachung der Kosten kommen und wer muss sie begleichen? Während Bahn, Bund, Stadt und Land seit Jahren darum streiten, wer die Kosten trägt, gibt es nach wie vor Proteste gegen das Projekt an sich. Gast im Studio ist Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 10. Februar 2022 bis 10. Februar 2023 unter www.ARDmediathek.de (http://www.ardmediathek.de/) verfügbar, außerdem unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg (http://www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg).Pressefotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ard-foto.de/).Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/omikron-welle.Anmeldung zum Newsletter: SWR vernetzt (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html).Twitter: twitter.com/SWRpressePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, kommunikation@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5142665