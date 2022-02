Ann Arbor, Mich. (ots/PRNewswire) -Kevan Lawlor gibt Ruhestand bekannt; Pedro Sancha folgt Lawlor als Präsident und CEONSF International (NSF) gab heute bekannt, dass Präsident und Chief Executive Officer (CEO) Kevan P. Lawlor beschlossen hat, 2022 in den Ruhestand zu treten, und Pedro Sancha der nächste Präsident und CEO der Organisation wird."Im Namen des Vorstandes, des Führungsteams und der 3.000 Teammitglieder von NSF möchten wir Kevan für seinen Einfluss und seine Führungsqualitäten in seinen 36 Jahren in der Firma danken", sagte der Vorstandsvorsitzende von NSF, Richard E. Rabbideau. "Ich freue mich auch ankündigen zu können, dass Pedro Sancha unser nächster Präsident und CEO von NSF wird. Pedro bringt umfangreiche globale Erfahrung in der Industrie- und Dienstleistungsbranche sowie die strategischen und Führungsqualitäten mit, die erforderlich sind, um die Firma durch ihr nächstes Kapitel zu führen.""Ich freue mich sehr, NSF zu diesem wichtigen Zeitpunkt in ihrer Geschichte, in einer so bedeutenden Zeit für die menschliche Gesundheit, beizutreten", sagte Sancha. "Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es für unsere Gesellschaften ist, sich auf unabhängige, wissenschaftlich fundierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsfirmen wie die NSF zu verlassen. Mit seiner erstklassigen Expertise in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität, Gesundheitswissenschaften und Nachhaltigkeit ist NSF einzigartig positioniert, um ihre Mission zum Schutz und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt auf globaler Ebene zu erfüllen."Sancha kommt zu NSF von Ecolab, wo er Senior Vice President und General Manager der Industrial Digital Group war. In dieser Rolle leitete er die digitale Transformation der 7-Milliarden-Dollar-Industriegruppe von Ecolab mit Schwerpunkt auf fortschrittlichem Internet of Things, cloud-basierter Analytik, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, E-Commerce und Remote-Asset-Überwachung. Vor dieser Rolle leitete er den Geschäftsbereich Global Light Industries von Ecolab und trat der Organisation als Vice President of Strategy and Business Development bei.Vor Ecolab arbeitete Sancha für Shell, wo er General Manager für Europa, den Nahen Osten und Afrika war und zunehmende Verantwortung in Asien übernahm. Er begann seine Karriere als ein Unternehmensberater bei Arthur Andersen. Sancha hat einen Master-Abschluss in Ingenieurwesen der Polytechnischen Universität Madrid und der Ecole des Ponts Paristech sowie einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre der Harvard University."Kevan hat eine bedeutende Rolle gespielt NSF internationales Ansehen zu verschaffen und hat uns dazu gebracht, eine globale Firma mit höherem Niveau zu werden. Seine Führungsrolle in unserer Branche und als ehemaliger Vorsitzender des American National Standards Institute (ANSI) hat Regierungen, Aufsichtsbehörden, Industriepartnern, Kunden und Verbrauchern geholfen, indem er viele Gesundheitsstandards und unabhängige Bewertungsdienste geschaffen hat, die heute auf der ganzen Welt verwendet werden.", sagte Rabbideau."Ich bin dankbar, die letzten drei Jahrzehnte in dieser wunderbaren Firma verbracht zu haben, und fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit hatte, sie in den letzten 18 Jahren zu leiten. Ich möchte unseren Mitarbeitern meine aufrichtige Wertschätzung aussprechen, die sich zutiefst für unsere globale Mission zum Schutz und zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit einsetzen", sagte Lawlor. "Ich möchte auch unseren Kunden, Partnern, Gemeinden und dem Vorstand für ihre anhaltende Unterstützung danken. Was wir erreichen konnten, ist geradezu erstaunlich, und ich freue mich auf das, was als nächstes für diese unglaubliche Firma kommt."NSF International (nsf.org) ist eine unabhängige, globale Firma, die die Entwicklung von Normen erleichtert und Produkte für die Lebensmittel-, Wasser-, Gesundheitswissenschaften und die Konsumgüterindustrie testet und zertifiziert, um schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit zu minimieren und die Umwelt zu schützen. NSF wurde 1944 gegründet und setzt sich weltweit für den Schutz der menschlichen Gesundheit und Sicherheit ein. Mit Niederlassungen in 180 Ländern ist NSF International ein Kollaborationszentrum der Panamerikanischen Gesundheitsorganisation/Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Lebensmittelsicherheit, Wasserqualität und Innenraumklima.Für weitere Informationen oder Medieninterviews kontaktieren Sie bitte Allison Gammel unter media@nsf.org.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1742969/NSF_International_Kevan_Lawlor_CEO.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1742970/NSF_International_PS_Photo.jpgOriginal-Content von: NSF International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83347/5142680