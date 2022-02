Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

DE0006459324 Lang & Schwarz AG 09.02.2022 DE000LS1LUS9 Lang & Schwarz AG 10.02.2022 Tausch 1:3

CA28660W1014 Elixxer Ltd. 09.02.2022 CA28660W2004 Elixxer Ltd. 10.02.2022 Tausch 100:1

LANG & SCHWARZ-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de