DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DOMINIK.REPUBLIK 13/24 USP3579EAS65 10.02.2022 HZE/EOT
DOMINIK.REPUBLIK 13/24 USP3579EAT49 10.02.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DOMINIK.REPUBLIK 13/24 USP3579EAS65 10.02.2022 HZE/EOT
DOMINIK.REPUBLIK 13/24 USP3579EAT49 10.02.2022 HZE/EOT
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