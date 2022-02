Cirium plant, die globalen Flugverfolgungsdaten von Aireon, die eine vollständige Echtzeitabdeckung aller modernen Flugzeuge bieten, mit seiner Datenbank über die Flotten, Flugstatus und Flugpläne von Fluggesellschaften zu integrieren

Die Kombination der Daten von Cirium und Aireon soll führenden Unternehmen in der Luftfahrt, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie im Finanzwesen ein neues Maß an Flugverfolgung und Präzision bieten, das sonst nirgendwo verfügbar ist

Die Bereitstellung hochpräziser Daten über Abflug- und Ankunftszeiten, Flugzeugauslastung und Kohlenstoffemissionen von Flugzeugen soll der Branche einen effizienteren Betrieb ermöglichen

Cirium, das Unternehmen für Luftfahrtanalyse, gibt heute eine neue langfristige Vereinbarung mit Aireon, dem führenden Anbieter von satellitengestützter Flugzeugortung, bekannt. Ziel ist die Verknüpfung der umfassenden, globalen Echtzeit-Flugdaten von Aireon mit der einzigartigen Kombination aus Flotten-, Flugstatus- und Flugplandaten von Cirium.

Die Daten von Aireon erfassen weltweit alle modernen, mit ADS-B ausgestatteten Flugzeuge sowie größere Geschäftsflugzeuge und Hubschrauber.

Die beiden Unternehmen wollen ihre erstklassigen Datensätze zusammenführen, um den vollständigsten derzeit verfügbaren Satz an Gate-to-Gate-Daten über Flüge zu erstellen.

Cirium wird die die Daten von Aireon nutzen, um eine neue Ebene der Datenabdeckung und Präzision bei Start- und Landezeiten zu erreichen. Diese Daten stellt Aireon bereits führenden Unternehmen in den Branchen Flugreisen, Luft- und Raumfahrt sowie im Bereich der Luftfahrtfinanzierung zur Verfügung. Cirium wird die Echtzeitdaten von Aireon auch in seinen Flugstatusmodellen einsetzen, um eine unübertroffene Genauigkeit bei der Vorhersage von Ankunfts- und Abflugzeiten zu erreichen.

Im Rahmen der Vereinbarung migriert Aireon zu den branchenführenden Flugstatusdaten und umfassenden Flugplandaten von Cirium.

"Cirium hat es sich zur Aufgabe gemacht, die digitale Transformation der Luftfahrt zu beschleunigen. Um dies zu erreichen, benötigt die Branche die besten Daten, die eine fundierte Lösungs- und Entscheidungsfindung unterstützen. Die Vereinbarung zwischen Cirium und Aireon macht dies möglich", so Jeremy Bowen, CEO von Cirium.

"Die Kombination der Flugverfolgungsdaten von Aireon und der Flotten-, Flugstatus- und Flugplandaten von Cirium ist für die genaue Berechnung von Abflug- und Ankunftszeiten, Flugzeugauslastung und Kohlendioxidemissionen der Flugzeuge von entscheidender Bedeutung und ermöglicht Effizienzsteigerungen in der Branche. Dies ist eine großartige Partnerschaft, auf die wir sehr stolz sind."

"Aireon und Cirium teilen die Vision, die Luftfahrt mithilfe von Technologien der nächsten Generation voranzutreiben. Die Bündelung unseres Fachwissens ist eine Premiere für die Branche und bringt Daten zusammen, denen die Branche vertrauen kann", ergänzte Don Thoma, CEO von Aireon. "Dies ist der erste Schritt auf dem Weg zu einer weitreichenden Partnerschaft zwischen Aireon und Cirium, in deren Rahmen die beiden Unternehmen neue Wege zur Verbesserung der Effizienz in der weltweiten Luftfahrtindustrie finden werden."

Aireon hat bei der Nutzung von Satelliten zur Ortung von Flugzeugen Pionierarbeit geleistet und eine vollständige globale Abdeckung von Flügen selbst über Ozeanen und entlegenen Gebieten erreicht. Das Unternehmen ist der einzige Anbieter von satellitengestützten Überwachungsdaten in ATS-Qualität.

Cirium wird die Daten in den kommenden Wochen integrieren und erwartet ab März 2022 eine deutliche Qualitätssteigerung bei der Erfassung von Flügen auf der ganzen Welt, einschließlich China, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum.

ADS-B ist eine Technologie und Norm für die Luftverkehrsüberwachung, die darauf beruht, dass die Flugzeuge ihre Identität, eine genaue GPS-Position und andere aus Bordsystemen abgeleitete Informationen übermitteln.

Die Überwachungsdaten des Flugverkehrsdienstes (ATS) ermöglichen es, wichtige Flugattribute wie Position, Höhe und Absicht zuverlässig und in Echtzeit zu erfassen.

Über Cirium

Cirium führt leistungsstarke Daten und Analysen zusammen, um die Welt in Bewegung zu halten. Wir bieten Erkenntnisse, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung in der Branche stützen und es unter anderem Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern, Flughäfen, Fluggesellschaften und Finanzinstituten ermöglichen, logische und fundierte Entscheidungen zu treffen, welche die Zukunft des Reisens gestalten, den Umsatz steigern und den Kundenservice verbessern. Cirium ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungstools für Fach- und Geschäftskunden. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen von London, Amsterdam und New York unter Verwendung der folgenden Ticker-Symbole gehandelt: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Updates von Cirium auf LinkedIn oder Twitter, oder besuchen Sie www.cirium.com.

Über Aireon LLC

Aireon betreibt ein satellitengestütztes System zur Luftverkehrsüberwachung mit weltweiter Abdeckung für Flugzeuge, die mit automatischer Aussendung zugehöriger/abhängiger Beobachtungsdaten (ADS-B) ausgestattet sind. Aireon verwendet dafür die nächste Generation der zurzeit bodengestützten Flugüberwachungstechnologien und dehnt damit seine Präsenz zum ersten Mal auf die ganze Welt aus, wodurch die Effizienz verbessert, die Sicherheit erhöht, Emissionen reduziert und Kosteneinsparungen für alle Stakeholder erzielt werden. ADS-B-Überwachung in Echtzeit deckt auch die Ozeane, die Polargebiete sowie abgelegene Regionen ab und verstärkt die bestehenden bodengestützten Systeme, die auf den Luftraum über Land beschränkt sind. Gemeinsam mit führenden Flugsicherungsdienstleistern (ANSPs) aus der ganzen Welt, wie z. B. NAV CANADA, der Irish Aviation Authority (IAA), ENAV und Naviair sowie mit Iridium Communications, bietet Aireon allen Stakeholdern in der Luftfahrbranche ein betriebsbereites, weltweites, weltraumgestütztes Luftverkehrsüberwachungssystem. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aireon.com.

