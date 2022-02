DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "6,75%-reconcept GmbH-Anleihe 20/25" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta022/09.02.2022/16:30) - Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-675-reconcept-gmbh-anleihe-20-25-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: erneuerbare Energien Kerngeschäft: Finanzierung und Realisierung von erneuerbaren Energie-Projekten Marktgebiet: Deutschland, Finnland, Kanada und Zypern Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle: Die reconcept GmbH realisiert die jeweiligen Projekte über entsprechende Zweckgesellschaften (SPVs). Zum 30.06.2021 bestehen Anteile an 19 verbundene Unternehmen. Zu den wesentlichen gehören: * reconcept Finnland GmbH (Beteiligung 17.114, 3 TEUR,) * 7779615 Canada Ltd. (Beteiligung 1.694.4 TEUR) * Dahl Creek Hydro Power LP (Kommanditbeteiligung 174,8 TEUR) * Bowbyes Creek Hydro Power LP (Kommanditbeteiligung 174,8 TEUR) * reconcept consulting GmbH (Beteiligung 75,0 TEUR) * reconcept Capital 02 GmbH (Beteiligung 50,0 TEUR) * reconcept 13 Meeresenergie Bay of Fundy KG (Beteiligung 43,8 TEUR) * reconcept Green Investments GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Capital GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Treuhand GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * reconcept Capital 03 GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) * Sustainable Energy Concepts GmbH (Beteiligung 25,0 TEUR) Die Beteiligungshöhe an den anderen sieben verbundenen Unternehmen liegt zwischen 1,00 und 1.000,00 EUR. Von den zuvor genannten Beteiligungen nehmen zwei jeweils einen besondere Rolle innerhalb der reconcept Unternehmensgruppe ein: Kernaufgabe der reconcept consulting GmbH ist die Eigenkapitalplatzierung für die von reconcept aufgelegten grünen Geldanlagen. Der Fokus liegt auf der Ansprache von qualifizierten freien Vermittlern sowie Vertriebsorganisationen und Finanzmaklern. Die 100%ige Tochtergesellschaft der reconcept GmbH bietet Vertriebspartnern den persönlichen Service sowie eine gute Anbindung an die gesamte reconcept Gruppe. Die reconcept Treuhand GmbH fungiert als Treuhand- und Gründungskommanditistin. Die Treuhandgesellschaft übernimmt die Anlegerverwaltung und ist während der gesamten Laufzeit der Investments kompetenter Ansprechpartner für die Anleger. Mitarbeiter: 12 (Stand 30.06.2021) Unternehmenssitz: Hamburg Gründung/Historie: Die Firmengründung erfolgte im Jahr 1998. Seitdem hat die reconcept Unternehmensgruppe mehr als 230 Erneuerbare-Energien-Anlagen (Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland) mit einer installierten Leistung von rund 380 MW realisiert. Dazu wurden rund 515 Mio. EUR in Erneuerbare Energien investiert, wovon reconcept mehr als 190 Mio. EUR von rund 12.000 Investoren erhalten hat. Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen: Die reconcept GmbH ist Anbieter und Asset-Manager nachhaltiger Geldanlagen sowie Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien. Seit mehr als 20 Jahren verbindet das Unternehmen neue Energieprojekte mit Investoren. Die Kapitalanlagen finanzieren Wind-, Wasser- und Solarkraftwerke im In- und Ausland. Das Projekt- und Asset Management verfolgt ein aktives Performance-Management. Neben dem deutschen Energiemarkt eröffnet reconcept auch Investitionsmöglichkeiten in Finnland und Kanada. Die Projektfinanzierung ist somit ein wichtiges Standbein von reconcept, darüber hinaus arbeitet das Unternehmen als Projektentwickler. Deutsche Projekte plant, entwickelt und baut reconcept mit eigenen Teams, zusätzlich hat reconcept Joint Ventures mit Windpark- sowie Solarparkentwickler gegründet, die dem Unternehmen einen exzellenten Marktzugang zu neuen Projekten und damit eine solide Basis für neue Investments bieten. Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit: reconcept bietet ausschließlich klimapositive Anlage-produkte an. Deren Geldanlagen investieren in den Zukunftsmarkt Erneuerbare Energien und tragen damit zum klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft bei. Mit den grünen Geldanlagen von reconcept können Anleger einen konkreten Mehrwert für die Umwelt schaffen. Und dies ohne dabei auf Renditechancen verzichten zu müssen. Erneuerbare Energien gehören weltweit zu den bedeutendsten Zukunftsbranchen und der Markt wächst kontinuierlich. Als Projektentwickler von Wind- und Solarenergie sowie Wasserkraftanlagen ist reconcept zudem Teil der Energiewende. Strategie: reconcept möchte weiter wachsen und dafür das internationale Engagement ausbauen. Dafür werden Investments in Kanada und Finnland weiter ausgebaut und neue Märkte über Joint-Venture-Partner erschlossen. Zudem verstärkt reconcept die Projektentwicklung in Deutschland. Das Projektentwicklungs-Team arbeitet seit 2020 von Berlin aus, aktuell mit dem Fokus auf Photovoltaik. Hier baut das Unternehmen PV-Partnerschaften mit Besitzern von größeren Dachflächen ab mindestens 1.000 m² sowie mit Landeigentümern von Freiflächen von mindestens zwei Hektar auf. Auch der Bereich der Meeresenergie bleibt im Fokus, hier ist reconcept nach eigenen Angaben mit den schwimmenden Gezeitenkraftwerken derzeit technologisch führend. Kunden: Zu den Kunden der reconcept gehören Kapitalanleger mit einem Fokus auf grüne Geldanlagen. Seit 2009 haben Anleger mit 6.271 Zeichnungen die angebotenen Produkten der reconcept erworben. Zählt man die Kunden aus der reconcept-Anfangsphase als WKN-Tochter (vor 2009) hinzu, sind es in Summe mehr als 12.000 Anleger. In den derzeit aktiven Kapitalanlagen sind 4.643 Anleger investiert. In 2020 investierten 1.492 Anleger rund 20,98 Mio. Euro in operative Beteiligungen sowie in die festverzinsten Anleihen von reconcept. Lieferanten: reconcept kooperiert mit einem Netzwerk führender lokaler Projektentwickler sowie Herstellern von Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken. Spezialisten aus den Bereichen der Projektentwicklung, Bau- und Anlagenherstellung sowie Netzbetrieb und technischer Anlagenbetreuung gehören genauso zu den Lieferanten der reconcept wie Rechtsberater und unabhängige Gutachter. Vor allem valide Ertragsgutachten sind grundsätzlich Basis jeder Investitionsentscheidung.

Markt / Branche

In dem Markt der Emissionshäuser für Kapitalanlagen als auch in der Branche der Projektentwickler im Bereich der Erneuerbaren Energien gibt es jeweils Wettbewerber, die zum Teil ähnlich lange oder sogar länger am Markt erfolgreich tätig sind. Ein Teil des Marktes wird jedoch bei den aktuellen neuen Projektentwicklungen der reconcept Gruppe ausgeschlossen, da sich die reconcept auf Joint Venture-Strukturen sowie auf bereits konzipierte Projekte bezieht. Da die Projekte zudem überwiegend nicht von Förderprogrammen für Erneuerbare Energien abhängig sind, kann man dies als Vorteil gegenüber manchen Wettbewerbern nutzen.

Die Wettbewerbsstruktur des Projektentwicklungsgeschäftes im Bereich der Erneuerbaren Energien zeichnet sich eher durch ein Miteinander am Markt als durch einen Verdrängungswettbewerb aus. Die bereits geschlossenen Joint Venture-Vereinbarungen sind ein Anzeichen dafür, dass der reconcept Gruppe im Markt zugetraut wird, dauerhaft die für den Betrieb des Joint Ventures notwendigen Leistungen im Finanzierungsbereich, bei der Entwicklung von Kapitalanlagemodellen oder auch im Projektmanagement zu erbringen.

