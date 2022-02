Im November haben besser als erwartete Quartalszahlen und eine starke Prognose noch für eine unglaubliche Rally bei den Aktien von New Relic gesorgt. Nach den am Dienstagabend veröffentlichten Q3-Zahlen haben die Vorzeichen jedoch gedreht - und es geht für die Aktie kräftig nach unten.Im dritten Quartal hat New Relic nur mit einem Umsatzwachstum von 22 Prozent auf 204 Millionen Dollar die Anleger überzeugen und die Schätzungen der Analysten übertreffen können. Die Verluste je Aktie fielen mit 0,18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...