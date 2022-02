Solche Kurseinbrüche sind selten: In der laufenden Quartalsberichtssaison brachen die Aktien von Netflix, Paypal und Meta (Facebook) jeweils über Nacht um mehr als 20 % ein. Dafür sprang Amazon um 12 % nach oben - allerdings nach einem Rückfall um knapp 6 % am Tag zuvor. Das Besondere daran: Es waren nicht irgendwelche Nebenwerte, sondern Schwergewichte der US-Börsen.

Meta hat auf diese Weise rund 250 Mrd. Dollar Börsenwert vernichtet. Das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Portugals oder Neuseelands. Es gibt in ganz Deutschland kein Unternehmen, das überhaupt auf diese Marktkapitalisierung kommt. Dazu müssten schon Siemens, Mercedes und BMW gemeinsam ausgelöscht werden.

Das sind auch für die US-Börsen keine Peanuts!

Und auch für die USA sind solche Kursausschläge keine Peanuts! Der Einbruch von Meta, der am vergangenen Mittwoch nach Börsenschluss, also außerbörslich, geschah, ließ den Nasdaq 100 Future eben mal um 1,8 % zurückfallen. Und der Kurssprung von Amazon am folgenden Tag schob ihn dann 1,5 % höher.

Was sagen solche Kurskapriolen über die Märkte insgesamt aus? Zum einen zeigen sie wie abhängig die großen Indizes von einigen wenigen, großen Aktien sind. Auf dieses Problem der geringen Marktbreite habe ich hier in den vergangenen Wochen schon mehrfach hingewiesen.

Zum anderen zeigen sie die Unsicherheit der Anleger. Denn die genannten großen und bekannten Namen sind keineswegs die einzigen Aktien, die in jüngster Zeit herbe Rückschläge erlitten haben. Auch Spotify, Coinbase oder Roku und viele andere Tech-Werte, die zuvor hochgejubelt wurden, sind seit Jahresbeginn kräftig eingebrochen - wenn auch nicht so spektakulär wie Meta und Co.

Was die jüngsten Turbulenzen schon angerichtet haben

Aber stärkere Kurseinbrüche sind an den US-Börsen inzwischen keine Seltenheit mehr, vor allem an der Tech-Börse Nasdaq: Bereits fast 72 % der Aktien des Nasdaq 100 haben mehr als 20 % seit ihren Hochs von 2021 bzw. 2022 verloren. (Das 20%-Kriterium gilt in den USA üblicherweise für den Beginn eines Bärenmarkts.) Im Nasdaq Composite, dem Gesamtindex der Nasdaq sind es sogar mehr als 77 %. Und fast 50 % der Nasdaq-Aktien haben bereits mehr als 50 % (!) verloren. (Im Nasdaq 100 sind es nur knapp 9 %.)

Der Ausverkauf an der Nasdaq könnte ein Omen sein, was in diesem Jahr noch auf die Tech-Bullen zukommt: ein Umfeld für Aktien, dass durch steigende Zinsen und geopolitische Konflikte belastet ist. Und in dem viele Aktien immer noch so hoch bewertet sind, dass die Anleger von den Highflyern in Langweiler umschichten und im Zweifel lieber Gewinne mitnehmen.

Übertreibungen eröffnen stets auch Chancen

Doch wie so oft wird dabei auch maßlos übertrieben. Meta ist ein gutes Beispiel dafür: Der Konzern verfügt immer noch über einige der bekanntesten Social-Media-Marken der Welt, vereinnahmt immer noch einen gewaltigen Cashflow und wird aktuell mit einem KGV von 17,4 bewertet. Die Aktie ist also fast schon ein Schnäppchen, aber trotzdem will sie keiner haben - schließlich gab es nach dem Kursrutsch der Vorwoche bisher noch nicht mal den Ansatz einer Gegenbewegung!

Klar, tun solche Rückschläge weh. Aber Fakt ist auch: Dieser Ausverkauf, der hier und da schon extreme Ausmaße annimmt, wird auch wieder Chancen eröffnen - vor allem bei unseren Smal Caps! Bis dahin werden wir mit der Unsicherheit und den Turbulenzen leben müssen und im Zweifelsfall eher vorsichtiger agieren.

